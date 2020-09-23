طفل ينهي حياه أخته الرضيعة بإلقاءها "من الشباك" بحلوان: الأم سابتهم وخرجت

ألقت أجهزة الأمن، أمس، القبض على "دعاء.ف" ربة منزل بسبب تسبب طفلها البالغ من العمر 10 سنوات في قتل شقيقته الرضيعة وعمرها 8 أشهر، عبر إلقائها من مكان مرتفع، وفق ما ذكرته مصادر لـ"الوطن".

ووجهت جهات التحقيق للأم تهمه الإهمال لتركها الطفلين في الشقة بمفردهما، وأضاف المصدر بان جهات التحقيق كلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري علي الجثة لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن ، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، تفيد باستقبالها جثة الطفلة جنات عصمت عبدالكريم، ومصابة بكدمات وتورم في جسمها، والاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، توصلت التحريات لترك "دعاء. ف"، ربة منزل، ووالدة الطفلة في غرفة بصحبة شقيقها "ياسين. ع"، 10 سنوات، وتركتهما في المنزل وخرجت، وفي أثناء لهو الطفل مع شقيقته، قام بإلقائها من مكان مرتفع مما أسفر عن وفاتها

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط الأم وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرّت بصحتها، وأضافت أنَّ طفلها لم يقصد قتل شقيقته، حيث اعتادت تركهما بمفردهما لشراء بعض مستلزمات المنزل.

وتابعت الأم، أن يوم الواقعة تركتهما كالعادة لشراء بعض احتياجات المنزل وعندما عادت، سألت طفلها عن شقيقته حيث لم تراها أو تسمع لها صوت، فأخبرها أنها نائمة وحاول إيقاظها ولكنها رفضت، ودخلت الأم الغرفة لتجد الطفلة لا تتحرك، فاصطحبتها وذهبت بها للمستشفى لتكتشف أنَّها توفيت

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.