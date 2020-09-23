ناسا تخطط لرحلة تاريخية للقمر.. بشماركة رائدة فضاء وتتكلف 28 مليار دولار

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" رسميا، تفاصيل خطة للعودة إلى القمر بحلول عام 2024، والتي تشهد مشاركة امرأة للمرة الأولى.

وتعتزم "ناسا" في إطار البرنامج الذي يحمل اسم "أرتيميس"، إرسال رجل وامرأة إلى سطح القمر، في أول هبوط مأهول منذ رحلة "أبولو 17" في العام 1972.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم المعلومات حول هذه الرحلة التاريخية

- تشهد الخطة مشاركة امرأة لأول مرة.

- يحمل برنامج الرحلة اسم أرتيميس.

- الرحلة أول هبوط مأهول منذ رحلة "أبولو 17" في العام 1972.

- يسافر رواد الفضاء في كبسولة شبيهة بمركبة "أبولو"، تسمى "أوريون".

- تطلق الكبسولة على متن صاروخ قوي يحمل اسم "إس إل إس".

- تشمل المرحلة الأولى رحلة "أرتيميس-1" غير المأهولة لمدة شهرين.

- يتم في المرحلة الأولى اختبار الأنظمة المهمة في جولة حول القمر بخريف 2021.

- الرحلة "أرتيميس-2" ستبدأ في عام 2023 ولكن مع طاقم على متنها.

- تشهد الرحلة الأخيرة في 2024 هبوط رواد فضاء على القطب الجنوبي للقمر.

- يتم تزويد رواد الفضاء ببدلات متطورة تتيح لهم مرونة أكبر.

- يقضي رواد الفضاء 7 أيام على سطح القمر.

- تشهد الرحلة جمع العينات وإجراء عديد من التجارب قبل العودة.

- يشمل البرنامج بناء بنية تحتية دائمة على القمر في وقت لاحق من هذا العقد.

- البنية لدعم الرحلات الطويلة التي تسعى للكشف عن الموارد المتوفرة على القمر.

- تقدّر تكلفة البرنامج بـ28 مليار دولار بحسب مدير "ناسا" جيم بريدينستاين.