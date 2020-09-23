وزير الإسكان يعلن تنفيذ طبقة سطحية لطريق الروبيكي بـ13 مليون جنيه

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّه جارٍ الانتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية لطريق الروبيكي، بمدينة العاشر من رمضان، بطول 7 كم وبعرض 4 حارات، وبتكلفة 13 مليون جنيه.

وأشار وزير الإسكان، في بيان صادر اليوم، إلى أنَّه تمّ دفع العمل بأهم مشروعات المرافق بمدينة الشروق، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الشتاء والمصاحب له سقوط أمطار غزيرة، وسيول، وهو ما يستوجب سرعة وضرورة التعامل مع تلك المياه.

بدوره، أوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، أنَّ طريق الروبيكي يعتبر من المحاور المهمة التي تربط طريق الإسماعيلية بطريق السويس والطريق الدائري الإقليمي، ويعد شريانًا حيويا لنقل الخامات ومنتجات المصانع بكل من مدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر، وربطهما بكل المحافظات.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنَّه تمّ التوجيه بتكثيف الأعمال بالطريق لخدمة قاطني المدينة والمناطق الصناعية، كما تمّ تشكيل فريق عمل لمتابعة ما تمّ إنجازه من أعمال والتأكّد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.

وأكّد المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنَّ مشروعات المرافق التي تمّ دفع العمل بها، استعدادًا لمواجهة السيول، تتضمن مشروعي رفع كفاءة محطة الصرف الرئيسية رقم 3، وتنفيذ خط طرد بديل قطر 1200مم، وذلك بهدف التعامل الأمثل مع زيادة التصرفات الواردة لمحطات الرفع، وكذا تطهير وتجهيز مخرَّات السيول بالمدينة.

ولفت "الغيطي"، إلى تقدم الأعمال بمشروع رفع كفاءة محطة الصرف رقم 3 والمتضمن رفع قدرتها الاستيعابية من 36 ألف م3/يوم إلى 60 ألف م3/يوم، وكذا المولدات بقدرة ميجا بدلاً من 0.5 ميجا لتتناسب مع أعمال التأهيل الشاملة.

وأشار إلى أنّه تمّ الانتهاء بنسبه تتخطى 80% من مشروع إنشاء خط طرد بديل ناقل لمياه الصرف من محطة 3 حتى محطة المعالجة بالهايكستب بطول 5.8 كم حيث سيسهم المشروعان في القضاء نهائياً على ظاهرة زيادة التصرفات.

وأوضح أنَّه تمّ الانتهاء من تطهير مخرَّات السيول، وكذا إنشاء نقاط تخزين مؤقتة بأماكن التجمعات من أجل التعامل على الوجه الأمثل مع مياه الأمطار والسيول والآثار الجانبية لها.

وفى سياق متصل، نوه "الغيطي"، إلى أنَّ شركة القناة لتوزيع الكهرباء وضعت خطة متضمنة رفع قاعدة 90 كشك كهرباء، حيث انتهت من رفع 20 كشكا، وجارٍ استكمال باقي الأكشاك حسب الأولويات بالمواقع القريبة من تجمعات المياه وذلك بهدف استمرارية التيار الكهربائي دون تأثر وقت الأمطار والسيول.