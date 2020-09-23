تقارير فرنسية تكشف كيف اعتقلت قطر حفيد مؤسسها؟

تحاول قطر بشتى الطرق التعتيم على قضية اعتقال الشيخ طلال بن عبد آل ثان، حفيد الأمير الأسبق الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، مؤسس قطر، رغم مرور سنوات على اعتقاله، لكن استمرار الاعتقال دون أبسط حقوقه في الرعاية الطبية، والرسالة التي وجهتها زوجته أسماء الريان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، منذ ساعات، ساهمت في تداول القضية بشكل أكبر.

الشيخ طلال بن عبد آل ثان، حفيد مؤسس قطر، شخصية ذو قيمة كبيرة في قطر، واعتقاله أو اعتقال أفراد بأسرة حاكمة أمر ليس سهلًا لكي يتخذه أي نظام، ولكن النظام القطري فاق عملية الاعتقال، بالاستمرار في التعذيب حتى تدهورت صحته، ما استدعى زوجته أسماء للجوء إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ويبقى "كيف اعتقل النظام القطري الشيخ طلال بن عبد آل ثان؟"، سؤالا يطرح نفسه خاصة للمكانة التي يحملها الشيخ في قطر.

لوبوان الفرنسية: وثيقة الداخلية القطرية فضحت كذب النظام القطري في اعتقال الشيخ

مجلة لوبوان الفرنسية نقلت في تحقيق نشرته تحت عنوان "أفراد عائلة آل ثان في السجن" عن جان بيار مارونجي، وهو رجل أعمال فرنسي ويرأس مجلس إدارة شركة فرنسية للإدارة والتكوين، قوله إنّه أثناء اعتقاله في الدوحة- بتهمة إصدار شيك من دون رصيد لم يرتكبها فوجئ بوجود نحو 20 من أفراد عائلة آل ثان في السجن، كان من بينهم، طلال بن عبدالعزيز آل ثان رقم 5 في ترتيب خلافة العرش.

وأضافت المجلة الفرنسية، أنّ قطر كانت في البداية تنفي اعتقال الشيخ طلال. ولكن هذا النفي يتناقض مع وثيقة رسمية من وزارة الداخلية التي تؤكد أنّ ابن عم الأمير قد حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما بسبب الديون رغم حقيقة كونه يتمتع بثروة طائلة.

وكانت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التي زارت قطر العام الماضي، أعدت تقريرًا انتقدت فيه الدوحة بشكل صريح لسجنها أعداد كبيرة من الأشخاص بسبب التخلف عن سداد الديون واستخدام "شيكات الضمان" للحصول على قروض.

وقدم التقرير سلسلة من التوصيات لدولة قطر، بينها رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاما وإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة.

مطالب عاجلة للأمم المتحدة للتدخل في اعتقال طلال تعسفيا

وحسب التقرير، ارتبطت محنة الشيخ طلال بعقود من الصراع الداخلي داخل العائلة المالكة القطرية. جده، الذي حكم من 1960 إلى 1972، خلعه ابن عمه الشيخ خليفة بن حمد جد أمير قطر الحالي الشيخ تميم.

وجرى تقديم مطالب عاجلة لهيئات الأمم المتحدة للتدخل بشأن مزاعم الاعتقال التعسفي للشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثان، رجل الأعمال المقيم في الدوحة وحفيد الحاكم المؤسس لقطر أحمد بن علي، حسب ما أفاد موقع ذا ناشيونال، وقدم المحامون الذين يمثلون زوجة الشيخ طلال أسماء أريان التماسات لوكالات الأمم المتحدة من أجل المطالبة بالتدخل نيابة عن زوجها، وجرى القبض عليه في عام 2013 وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة 5 سنوات لكنه يقضي الآن 25 سنة.