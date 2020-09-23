عقوبة المخالفة في قانون المرور الجديد.. تصل لـ100 الف جنيه

ربما يؤدي تصرف صغير مخالف إلى حوادث ضخمة، وهو ما يحدث في المرور، فبمجرد السير بشكل مخالف لتوفير الوقت، قد تتسبب في مخالفات ضخمة، ما دفع الحكومة لإجراء بعض التعديلات في قانون المرور الجديد، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي العقوبات الجديدة لمخالفات القيادة والترخيص، وإهمال وسائل الأمان خلال القيادة، بهدف تقليل الحوادث وتخفيض عدد الإصابات والوفيات، وضبط منظومة القيادة.

مخالفات رخص التسيير

ووفقًا للمادة 74 بالفقرة 2، فعقوبة المخالفين لرخص التسيير هي الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح يتمّ دفع 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع يتمّ سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتهاء رخصة التسيير

وحال انتهاء رخصة التسيير يتمّ دفع غرامة مالية من 20 - 50 جنيهًا مع سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح.

السير دون رخصة

وحال السير دون رخصة قيادة يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدي المركبات بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، ويتمّ من خلالها سحب الرخص في حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا.

انتهاء رخصة القيادة

وحال انتهاء رخصة القيادة يتمّ سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.

وحال عدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية يتم توقيع عقوبة على السائق المخالف ومن لا يلتزم بارتداء حزام الأمان بدفع بين 150 لـ300 جنيه.

قائدو الدراجات النارية

ويلزم القانون الجديد قائدي الدرجات النارية بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف. ولا يزال القانون يناقش حاليًا داخل أروقة البرلمان.