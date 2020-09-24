"نساء الجنوب" تنظم مائدة مستديرة لمناهضة العنف ضد المرأة في أسوان

نظمت مؤسسة نساء الجنوب في أسوان، اليوم، مائدة مستديرة لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، وذلك ضمن مشروع حراس الحقوق لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (ACT).

وقالت صافيناز محمد رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن الهدف من تنظيم هذه المائدة المستديرة للصحفيين والإعلاميين هو زيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر العنف ضد النساء والفتيات في المجتمعات المحلية وذلك من خلال تأهيل 20 من القيادات من الشباب والشابات لرصد ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات والذين يعتبرون بمثابة مجموعة حراس لحقوق النساء والفتيات.

وأضافت أننا نستهدف أيضا بناء وعي عام مجتمعي عن أهمية مناهضة وعدم التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، وبناء القدرات الفنية للجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وممثلي الحكومة لتعزيز بيئة اجتماعية لا تتسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، ولضمان تصدى صناع القرار كأولية سياسية لدعم مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وأضاف الدكتور علي السمان استشاري التدريب بالمؤسسة، أن الإحصائيات تؤكد تعرض نحو 75% من المرأة المصرية للإيذاء الأسري يوميا سواء من الزوج أو الأب أو الأخ، كما تتعرض نسبة 80% من المرأة العاملة للتحرش الجنسي سنويا، علاوة على حرمانها من الميراث في كثير من المناطق بمصر.

وأضاف أنه توجد أنواعا وأشكالا كثيرة للعنف ضد المرأة منها العنف الاقتصادي والعنف الجنسي والعنف السياسي ويرجع ذلك لأسباب متعددة منها الانهيار الأخلاقي والقيمي وضعف الوازع الديني.