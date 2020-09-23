التموين: 910 شكاوى حصيلة الأوكازيون الصيفي والعروض الوهمية أبرزها

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتهاء العمل بالأوكازيون الصيفى أمس الثلاثاء بمشاركة 3030 محلا من القطاع العام والخاص واستثمارى، كما تم تحرير 910 محاضر طوال فترة الاوكازيون الصيفى منهم عروض وهمية وعدم الإعلان عن الأسعار وكذلك عدم الإعلان عن سعرين قبل وبعد التخفيضات.

وقال أسامة مخيمر رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين لـ"الوطن"، إنه لم تصل للوزارة أى طلبات بمدة فترة الأوكازيون الصيفي لفترة أخرى، موضحًا أن الغرف التجارية والمواطن استفادا من وصول مدة الأوكازيون لـ60 يوما، فالمواطن حصل على منتجات بأسعار أقل من المعروضة سابقا، وتجار الملابس استفادا من تصريف المنتجات التى تكدست بسبب ما حدث في فترة كورونا وحظر سير المواطنين.

وشدد مخيمر، أن وزارة التموين المتمثلة بقطاع التجارة الداخلية من خلال غرفة العمليات تستقبل كل الشكاوي للمستهلكين من المواطنين بجانب جهاز حماية المستهلك والبوابة الحكومية الإلكترونية والخط الساخن للجهاز رقم 16588 والتحقيق في الشكوي واسترداد السلع أو استرجاعها طبقًا للقانون.

التموين: عقوبات لمخالفي الأسعار

بحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية، يتم التحفط علي السلعة التي ليس عليها سعر، باعتبار السلعة مجهولة المصدر، ويتم تحويل التاجر المخالف للأسعار الرسمية إلي النيابة العامة في نفس اليوم، بالإضافة إلى مصادرة السلع المخالفة وبيعها لصالح خزينة المحكمة.