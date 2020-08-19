التموين: مد الأوكازيون الصيفي لـ 22 سبتمبر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد الأوكازيون الصيفي لعام 2020 لمدة شهر لينتهي في 22 سبتمبر، والتي كان من المفترض لها أن تنتهي 22 أغسطس 2020.

ونص القرار على ضرورة على أن تلتزم الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

كما نص القرار الوزاري على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

الجدير بالذكر أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون حتى الآن 2584 محلا.