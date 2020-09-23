سفير أوزبكستان بالقاهرة يبحث مع مستثمرين مصريين آفاق التعاون الاقتصادي

أعلن سفير أوزبكستان بالقاهرة أيبك عارف عثمانوف أن السفارة نظمت ندوة حول المشروعات التجارية والاقتصادية بين مصر وأوزبكستان بمشاركة محمد الجلاد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والعمانيين وعدد من رجال الاعمال.

وقال سفير أوزبكستان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الندوة تناولت المشروعات التي يتم تنفيذها بمشاركة المستثمرين الأجانب في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والفنادق والمنسوجات وإنتاج الأغذية والأدوية وغيرها. مشيرًا إلى أن المستثمرين المشاركين في الندوة أعربوا عن تقديرهم للسياسة الاقتصادية التي تتبنها القيادة في أوزبكستان بهدف تطوير وتوسيع مشروعات ريادة الأعمال الصغيرة والخاصة.

وأضاف أن المستثمرين أعربوا أيضًا عن اهتمامهم بتنفيذ مشروعات والعمل علي تصدير المنتجات إلي دول آسيا الوسطي ورابطة الدول المستقلة وأنهم يعتزمون المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المتخصصة في أوزبكستان بهدف إقامة شراكة متبادلة المنفعة مع ممثلي دوائر الاعمال في أوزبكستان.

وأوضح السفير أنه جرى الاتفاق علي تنظيم زيارة إلي أوزبكستان لبعض الشركات التي تتبع جمعية رجال الأعمال المصريين والعمانيين للمشاركة في اجتماعات ثنائية مع غرفة التجارة والصناعة وزيارة بعض المدن الأوزبكية مثل طشقند وسمرقند.