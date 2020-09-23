صور.. محافظ أسيوط يتفقد مزرعة الثروة الحيوانية بعرب العوامر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مزرعة الثروة الحيوانية بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب وذلك للوقوف على إمكانياتها ووضع خطة عاجلة لاستغلالها وتطويرها وضمها لمشروع تنمية مزارع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير مزارع الثروة الحيوانية تحت اشراف اللجنة المشكلة من الخبراء والمتخصصين بجامعة أسيوط ومحطة بحوث الثروة الحيوانية بالمحافظة لزيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة منها لتنمية الموارد الذاتية، وسد احتياجات المحافظة من الثروة الحيوانية ومنتجاتها من لحوم وألبان، فضلًا عن المحاصيل المختلفة المتنوعة التي تنتجها مزارع المحافظة.

رافقه خلال الجولة التفقدية تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة وسامح عبدالمعطي مدير مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة.

تفقد المحافظ أقسام مزرعة الثروة الحيوانية بعرب العوامر والعنابر والمخازن الخاصة بها كما تفقد المزرعة المكشوفة التابعة لها، مشددًا على ضروة تنفيذ خطة التطوير وإضافتها لمزارع المحافظة المنتجة واستخدام أحدث الأساليب العلمية بها لتحقيق أقصى استفادة منها.

كان محافظ أسيوط قد سبق أن تفقد مزارع المحافظة ببني سند بمركز منفلوط ومزرعة قرية الحمام بأبنوب ومزرعة بني مر التابعة لمركز الفتح للاطمئنان على سير العمل بالمزارع والوقوف على جودة المحاصيل والاستغلال الجيد للمساحات المنزرعة، مشددًا على الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق الاشتراطات اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج.

وفى سياق متصل، أصدر المحافظ تكليفاته للمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة بالإشراف وتفقد مزارع الثروة الحيوانية بقرية بني سند التابعة لمركز منفلوط ومزرعة بني مر التابعة لمركز الفتح ومزرعة أبنوب الحمام، فضلًا عن مزرعة الوادى الأسيوطي والغريب وذلك للنهوض بها ورفع كفائتها لزيادة معدلات الإنتاج وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.