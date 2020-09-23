100 وسيلة إعلام فرنسية تدعم "شارلي إيبدو" بعد تهديدات "القاعدة"

في رسالة مفتوحة دعت 100 وسيلة إعلام فرنسية إلى التعبئة والحشد من أجل الدفاع عن حرية التعبير في البلاد إثر تلقي صحيفة "شارلي إيبدو" مجددًا تهديدات من تنظيم القاعدة على خلفية إعادة نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي، فيما تستمر محاكمة المشتبه بتنفيذهم الهجوم على الصحيفة الذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا في 7 يناير 2015.

وجاءت الرسالة بمبادرة من الصحيفة الساخرة بعد تعرض عدد من صحفييها إضافة إلى مديرة الموارد البشرية لتهديدات جدية تضع حياتهم على المحك، فيما تم نقل ماريكا بريت مديرة الموارد البشرية في شارلي إيبدو في وقت سابق من هذا الأسبوع من منزلها بعد تعرضها لتهديدات خطيرة.

وقال ريس مدير الصحيفة الساخرة في تصريح لوكالة فرانس برس: "بعد إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية في 2 سبتمبر 2020، تعرضت شارلي إيبدو مرة جديدة للتهديد من قبل منظمات إرهابية. وتشكل هذه التهديدات استفزازًا حقيقيًا وسط محاكمة اعتداءات يناير 2015. إنها تهديدات تذهب أبعد من شارلي إيبدو لأنها تستهدف أيضا كل وسائل الإعلام وحتى رئيس الجمهورية".

وأضاف: "بدا من الضروري بالنسبة إلينا أن نقترح على وسائل الإعلام التفكير في استجابة جماعية تناسب طبيعة هذه التهديدات" دون تحديدها.

وتابع: "بفضل التعبئة التاريخية لوسائل الإعلام الفرنسية من خلال نشر هذه الرسالة بشكل جماعي إلى مواطنينا اليوم، نرغب في توجيه رسالة قوية للدفاع عن مفهومنا لحرية التعبير، وأبعد من ذلك حتى، حرية كل المواطنين الفرنسيين".

وجاء في هذه الرسالة المفتوحة المعنونة "معا لندافع عن الحرية"، "اليوم، في العام 2020، يهدد بعضكم بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعبيرهم عن آراء فردية. وسائل الإعلام صنفت صراحة كأهداف من قبل منظمات إرهابية دولية".

وأضافت: "نحن نحتاج إليكم يجب أن يفهم أعداء الحرية أننا كلنا أعداؤهم مهما كانت اختلافاتنا في الرأي أو المعتقدات".