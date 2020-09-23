مؤلف "بنت الجيران": الأغاني أصلا حرام وخدت ذنوب بسبب الخمور والحشيش

أعرب مصطفى حدوتة، مؤلف أغنيتي "بنت الجيران" و"عود البطل" عن سعادته الكبيرة من نجاحهما الكبير على حد قوله، مشيرًا إلى أنه اختار طريق أغاني المهرجانات لأنها الأسهل، وحاول في البداية أن يكتب أغاني هادفة لكنه وجد "الطريق صعب".

وقال حدوتة لـ"الوطن"، إن الأغاني التي يكتبها "حرام" وأنه يقترف ذنوبًا بسبب بعض الكلمات التي تحتويها، "أخدت أكثر من نصف مليار ذنب بسبب جملة (خمور وحشيش) في مهرجان (بنت الجيران)"، لكنه يقوم في الوقت الحالي باختيار كلمات أغانيه بعناية شديدة.

يذكر أن مطربي المهرجانات تعرضوا خلال الفترة الماضية إلى هجوم شديد من قبل نقابة الموسيقيين، لكنها استطاعت حصد عدد كبير من المشاهدات فور طرحها على موقع "يوتيوب".