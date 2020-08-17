محمد نور يطرح "جاني في ملعبي" بالتعاون مع موزع "بنت الجيران"

طرح الفنان محمد نور، أغنيته الجديدة "جاني في ملعبي"، عبر يوتيوب، حيث تعاون فيها مع إسلام ساسو موزع أغنية "بنت الجيران".

وتقول كلمات الأغنية: "جاني في ملعبي.. جميل والنبي عينيه فضحاه.. ويداري ليه بقى قمر من السما.. لوحة مجسمة صداع من كتر السمسمة كلامه دندنة ورقة وغنا.. بقولكم إيه ده جايلي أنا".

و"جاني في ملعبي"، غناء محمد نور، كلمات وتلحين عزيز الشافعي، توزيع إسلام ساسو، وإخراج بتول عرفة.