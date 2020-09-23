عاطل يمزق وجه المتهم بقتل شقيقه بـ"كتر" داخل محكمة الإسكندرية

أقدم شاب على محاولة الانتقام من المتهم بقتل شقيقه، أثناء تواجدهما داخل محكمة جنح سيدي جابر، شرق الإسكندرية، حيث قام بتمزيق وجهه، مستخدماً "كتر"، أمام حرس المحكمة، حيث تم إلقاء القبض على المتهم، ونقل المجني عليه إلى المستشفى الأميري للعلاج.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من رئيس حرس محكمة الإسكندرية، يفيد بتعرض متهم في قضية قتل للطعن من قبل "شخص مجهول"، أثناء تواجده داخل ساحة محكمة جنح سيدي جابر، والتي كان من المقرر أن تنظر في تجديد حبسه على ذمة القضية.

وأصيب المجني عليه بجروح قطعية عميقة أسفل الجانب الأيمن من الوجه والذقن والأذن اليمنى، نتيجة قيام المتهم بمهاجمته باستخدام سلاح أبيض "كتر"، وتم نقل المصاب إلى المستشفى الأميري لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من التحريات، أنه أثناء عرض المتهم "إبراهيم م. أ."، على محكمة جنح سيدي جابر، بمجمع محاكم "محمد كريم"، على طريق الكورنيش بالإسكندرية، للنظر فى تجديد حبسه في قضية قتل، يواجه فيها تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، تعدى عليه "كريم م. م."، بسلاح أبيض "كتر"، وتبين أن منفذ الاعتداء شقيق القتيل.

واعترف المتهم بأنه أقدم على ارتكاب الواقعة انتقامًا من المذكور، لسابقة اعتدائه على شقيقه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة نشبت بينهما، مما أدى إلى وفاته.

وقرر المستشار أحمد غيث، رئيس نيابة المنشية، حبس المتهم 4 أيام بتهمة الشروع في القتل، وسؤال المجني عليه في المستشفى، وتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء حرس المحكمة لسؤالهم.