بمشاركة 7 منظمات.. بدء أعمال البعثة المشتركة لمتابعة انتخابات النواب

بدأت اليوم أعمال البعثة المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، بمشاركة 7 منظمات أفريقية وأوروبية وشرق أوسطية، اختارت من بينها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية لحقوق الإنسان لتنسيق أعمالها.

وبعد اجتماعات ومشاورات بين أعضاء البعثة تم الانتهاء من جميع الإجراءات التمهيدية لتشكيلها، وبدأت مؤسسة ماعت في شرح النظام الانتخابي وعقد جلسات تدريبية عبر برنامج زووم لأعضاء البعثة والقوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب المصري.

ومن المقرر أن تصل أعضاء البعثة الدولية لمتابعة العملية الانتخابية المصرية في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل.

واتفقت المنظمات الدولية مع مؤسسة ماعت على متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية ويشمل ذلك مراحل التسجيل والدعاية ومراحل الإعادة ليصدر تقرير شامل طبقا للمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات في نهاية العملية.

وتضم البعثة 7 منظمات أفريقية أوروبية وشرق أوسطية وهي: منظمة متطوعون بلا حدود، ومنظمة مجموعة ريادة الأعمال الاقتصاد الاجتماعي، ومنظمة زيموس، ومنظمة الزيكا، ومنظمة جالس الدولية، ومنظمة المنصة الأفريقية، ومنظمة منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية.

وأكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن هذه البعثة هي الأكبر والأكثر عددا والتي تضم مجموعة من الخبرات المتنوعة في متابعة الانتخابات في أكثر من دولة.

وأشار عقيل إلى أن مؤسسة ماعت سوف تستعين بمجموعة من المنظمات المحلية الحاصلة على تصاريح لمتابعة الانتخابات والمشهود لها بالكفاءة والحيادية والنزاهة لمرافقة أعضاء البعثة أثناء المتابعة الميدانية في جميع المراحل وكذلك للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية للبعثة والتي ستظل في حالة انعقاد دائم حتى إعلان نتائج الانتخابات.