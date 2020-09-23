بمشاركة 7 منظمات.. بدء أعمال البعثة المشتركة لمتابعة انتخابات النواب

بمشاركة 7 منظمات.. بدء أعمال البعثة المشتركة لمتابعة انتخابات النواب
عقيل: البعثة تضم منظمات أفريقية وأوربية وشرق أوسطية
كتب:
محمد حامد
05:13 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الهيئة الوطنية للانتخابات
بدأت اليوم أعمال البعثة المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، بمشاركة 7 منظمات أفريقية وأوروبية وشرق أوسطية، اختارت من بينها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية لحقوق الإنسان لتنسيق أعمالها.
وبعد اجتماعات ومشاورات بين أعضاء البعثة تم الانتهاء من جميع الإجراءات التمهيدية لتشكيلها، وبدأت مؤسسة ماعت في شرح النظام الانتخابي وعقد جلسات تدريبية عبر برنامج زووم لأعضاء البعثة والقوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب المصري.
ومن المقرر أن تصل أعضاء البعثة الدولية لمتابعة العملية الانتخابية المصرية في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل.
واتفقت المنظمات الدولية مع مؤسسة ماعت على متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية ويشمل ذلك مراحل التسجيل والدعاية ومراحل الإعادة ليصدر تقرير شامل طبقا للمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات في نهاية العملية.
وتضم البعثة 7 منظمات أفريقية أوروبية وشرق أوسطية وهي: منظمة متطوعون بلا حدود، ومنظمة مجموعة ريادة الأعمال الاقتصاد الاجتماعي، ومنظمة زيموس، ومنظمة الزيكا، ومنظمة جالس الدولية، ومنظمة المنصة الأفريقية، ومنظمة منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية.
وأكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن هذه البعثة هي الأكبر والأكثر عددا والتي تضم مجموعة من الخبرات المتنوعة في متابعة الانتخابات في أكثر من دولة.
وأشار عقيل إلى أن مؤسسة ماعت سوف تستعين بمجموعة من المنظمات المحلية الحاصلة على تصاريح لمتابعة الانتخابات والمشهود لها بالكفاءة والحيادية والنزاهة لمرافقة أعضاء البعثة أثناء المتابعة الميدانية في جميع المراحل وكذلك للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية للبعثة والتي ستظل في حالة انعقاد دائم حتى إعلان نتائج الانتخابات.