"الإدارية" تلغي قرار رسوب طلاب الدفعة الثانية من ثانوية كفر الشيخ

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة موضوع"، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربيه والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019، للدفعة الثانية من طعون طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي.

وأمرت المحكمة، بإلغاء كل الآثار التي ترتبت علي قرار رسوبهم، والتي من أخصها اعتبارهم ناجحين في امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، ومنحهم درجاتهم كاملة غير منقوصة بالدرجات التي حصلوا عليها العام الماضي، وإلزام إدارة تنسيق الجامعات بقبول أوراقهم بالكليات وفقًا لتنسيق العام الماضي مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام وزير التربية والتعليم بالمصروفات باعتباره خاسرًا للدعوى.

يُذكر أنَّ ذات المحكمة أصدَرت حكمًا آخر منذ شهرين، بإلغاء ووقف تنفيذ قرار الرسوب الجامعي لطلاب الدفعة الأولى التي أقامت الطعون على قرار رسوبهم.

وكان قرار وزير التعليم صدر لاتهامهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا سابق بتأييد قرار رسوبهم .

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى قضية الغش الجماعى بمدرسة محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

أقام الطعون عمرو عبدالسلام المحامي، وكيلًا عن عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشرى بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.