فودة: 19 خبيرا يمسحون كاترين لتحويلها لمدينة سياحية دينية عالمية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة الطور لها طابع خاص، وجاري تحويلها لمدينة سياحية عالمية، لافتًا إلى إنشاء 27 ملعبًا خماسيًا بالجهود الذاتية، إضافة إلى مضمار الهجن.

وأضاف "فودة"، خلال حديثه مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تم القضاء تمامًا على العشوائيات في مدينة الطور من خلال تطويرها، كاشفًا أن رئيس الوزراء وعد بزيارة مدينة الطور وحمام موسى الذي يصلح ليكون مشفى سياحيًا عالميًا، ولكنه يحتاج لمستثمر كبير.

وشرح "فودة"، أن جنوب سيناء لم تشهد حركة تنموية مثلما حدث في الـ6 سنوات الماضية، سواء على مستوى تطوير الطرق، أو إنشاء جامعة أهلية، مشيرًا إلى وجود اتفاق بتشييد جامعة حكومية، إضافة لـ10 آلاف وحدة سكنية، ومدرستين يابانيتين، وعدد من المستشفيات الجديدة.

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب بأن تصبح مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، لافتًا إلى تواجد 19 خبير الآن بمدينة كاترين يقومون بمسحها لعمل الإجراءات الأولية لتحويلها لمدينة سياحية دينية عالمية.

وكشف "فودة" أنه منذ بداية الشهر الجاري تم إجراء حوالي 7 آلاف مسحة لكوورنا، لاكتشاف المصابين بالفيروس المستجد تمهيدًا لعزلهم حتى تماثلهم للشفاء، والعودة مرة أخرى لبلادهم.