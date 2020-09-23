صدر قرار جمهوري بتعيينه.. تعرف على رئيس مجلس شركة المقاولون العرب

عقب صدور قرار جمهوري بتعينه رئيسا لمجلس إدارة المقاولون العرب، تستعرض «الوطن» السيرة الذاتية للمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وشغل المهندس سيد فاروق منصب النائب الأول لرئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب منذ سبتمبر 2013، عضو مجلس الإدارة منذ أبريل 2013 حتى أغسطس 2013، والمشرف على فروع شركة المقاولون العرب بالكويت، السعودية، الإمارات، عمان، اليمن، قطر، العراق.

وتولى منصب عضو مجلس إدارة المشرف على قطاعات الاسكان والمحاجر والخرسانة الجاهزة والاعمال الكهرو ميكانيكية (مايو2012 حتى مارس 2013).

ومنذ ديسمبر 2006 حتى مارس 2013 شغل منصب رئيس قطاع وتولى الإشراف المباشر على المنشآت المتميزة و المنشآت الصناعية، وفروع الشركة بعمان والامارات العربية المتحدة.

ومنذ تخرجه، عمل فاروق بإدارة الكباري والإنشاءات وعمل مهندس مشروع لكل من كوبري ابو العلا، كوبري بنى سويف، وكوبري بنها، ثم مدير تنفيذ بمجمع الصالات المغطاة (الصالة الوسطى)، ومدير مشروع بكوبري دمنهور.

بالإضافة الى تولى فاروق الاشراف على العديد من المشروعات الكبرى بالشركة، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: البنك المركزي المصري ، بنك التنمية والائتمان الزراعي ، مكتبة الاسكندرية . كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قراراً رقم 556 لسنة 2020بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان و شركاه )وذلك بناءً على ما عرضه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و يشمل التشكيل الجديد المهندس سيد فاروق رئيسا لمجلس الإدارة والمهندس أحمد العصار نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة والمهندس إمام عفيفي والمحاسب حسام الدين إمام نائبا رئيس مجلس الإدارة ويضم المجلس فى عضويته كل من الدكتور محمد أنسي البشوتي والمهندسة إيمان سليمان والمهندس طارق صقر والمهندس حسام الدين الريفي والدكتور محمد يوسف والمهندس أحمد عباس والمهندس أسامة مصطفى والمهندس إبراهيم مبروك والأستاذ محمد الأتربى والمهندس خالد عباس والأستاذ هشام عكاشة.

وكان المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أعرب عن شكره وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية، كما توجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على دعمهما المتواصل للشركة.

وكان المهندس سيد فاروق والذى كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، توجه بالشركة بالشكر والتقدير للمهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة السابق على ما قدمه من جهد كبير طوال فترة عمله بالشركة وخاصة خلال رئاسته للمجلس منذ عام 2013، تلك الفترة التى شهدت الشركة خلالها زيادة فى حجم الأعمال و تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة، وتعهد فاروق بمواصلة مسيرة شركة المقاولون العرب لتظل ذراع الدولة فى مجال صناعة البناء والتشييد.