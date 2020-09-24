صحة الدقهلية تطالب بتشجيع المواطنين للمشاركة بمبادرة الأمراض المزمنة

طالب الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بضرورة تشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة بمبادرة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وحسن تعامل الفرق الطبية مع المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور سعد مكي، ووكلاء المديرية ومديري الإدارات الفنية بالمديرية مع مديري المستشفيات العامة والمركزية ومديري الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، وذلك لمناقشة عدة موضوعات متعلقة بتقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات والإدارات.

وناقش فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والتي دشنت يوم الجمعة الماضي والموافق 18 /9/2020 والتي تستمر حتى 31/12/2020

وقال مكي، إن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 عاما.

وأضاف أن المبادرة تقدم خدمات الكشف المبكر عن مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وكذلك الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري، والتوعية الصحية للمواطنين.

وأشار إلي أن هذه الخدمات تتم من خلال فرق عمل مدربة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة حيث يصل عدد الفرق ل 510 فريق ويتم العمل علي فترتين من 9 صباحا وحتى 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساء.

وشدد مكي، على الالتزام بطرق ومعايير مكافحة العدوى بجميع المنشآت الطبية واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين لتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أجرى أمس التحاليل اللازمة، بمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة" ، وتابع أعمال فرق المبادرة بنطاق المحافظة، مؤكدا على تقديم كافة التيسيرات للفرق المشاركة بالمبادرة.

واستقبل محافظ الدقهلية أعضاء فريق العمل القائمين على تنفيذ المبادرة لفحص العاملين بديوان عام المحافظة، وتابع خلال اللقاء أعمال المبادرة، والتي تتم من خلال فرق عمل طبية بجميع مديريات الخدمات، والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لفحص العاملين وعمل التحاليل اللازمة لمرض الضغط والسكر، باعتبارهما من الأمراض المزمنة.

وأكد "مختار" على تقديم كافة التيسيرات للفرق المشاركة بالمبادرة بجميع المنشآت والمصالح بنطاق المحافظة، لتحقق المبادرة أهدافها المرجوة، وخلال اللقاء اجرى فريق العمل الطبي بالمبادرة التحاليل الطبية اللازمة لمحافظ الدقهلية.