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استمرار أعمال المبادرة الرئاسية لفحص علاج الأمراض المزمنة في أسوان

كتب:

عبد الله مشالي
09:53 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
استمرار أعمال  المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسوان

استمرار أعمال  المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسوان

استمرت أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، اليوم، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمحافظة أسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمود عبدالعزيز مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والتي انطلقت الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 3 أشهر، عن طريق 79 وحدة فحص ثابتة ومتحركة على مستوى مراكز المحافظة.

وقال حنفي، في تصريحات صحفية، إن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات المرض والتقليل من وفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف فحص جميع المواطنين فوق الـ40 عاما.

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