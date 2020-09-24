في 4 خطوات.. كيف تستعد للبلاك فرايدي؟

يعتبر الكثيرون "البلاك فرايدي" فرصة كبيرة للحصول على المنتجات التي ترغب فيها بسعر أرخص، لكن الكثير منا لا يستطيع الحصول على ما يرغب فيه بسبب عدم التمييز بين العروض الحقيقة والمزيفة.

لذا إذا كنت ترغب في الحصول على بعض المنتجات فيمكنك الاستعداد من الآن من خلال اتباع النصائح التالية التي ذكرها موقع "techradar" لتوفير الوقت أو شراء منتجات لا تحتاجها بسبب الحسومات وتوفيرًا للمال، وترصدها "الوطن" في التقرير التالي..

راقب مواقع التواصل الاجتماعي

تبدأ المتاجر خاصة من بائعي التجزئة الكبار، الإعلان عن العروض والتخفيضات عبر الإنترنت، ومن خلال مراقبة صفحاتهم يمكنك معرفة متى سيتم طرح المبيعات، وحتى ربما قراءة المعاينات "تجارب العملاء السابقين"، وحتى يمكنك الاشتراك في النشرات الدورية للمتاجر.

قائمة بالمتاجر المفضلة

يعتبر هذا أفضل طريقة للوصول إلى المنتج الذي ترغب فيه، قم بعمل قائمة بجميع تجار التجزئة، وقم بعدها بوضع قائمة بالمنتجات التي ترغب فيها، ولديك فرصة مناسبة لحذف المنتجات غير المفيدة حتى موعد البلاك فرايدي.

اختيار المنتجات بعد ساعات من بدء الخصومات

من خلال مراقبتك الجيدة لتجار التجزئة يمكنك معرفة الوقت الذي سيتم خلاله تطبيق الخصم، يمكنك أن تبدأ في اختيار المنتجات بعد ساعات قليلة من بدء تطبيق الخصومات.

الانتظار حتى موعد البلاك فرايدي، يجعل الكثيرون يترددون على مواقع التسوق الالكتروني، وربما يتعطل الموقع أو لا تستطيع الوصول إلى المنتج المستهدف في الوقت المناسب.

كن مستعدا

يمكنك الاستعداد من خلال تسجيل حسابك المصرفي على الموقع أو جعل بطاقتك محفوظة، فهذا يساعدك في تقليل الوقت في الحصول على المنتج.