شقيق أمير قطر أمر بقتل تاجر مخدرات أمريكي: البضاعة معجبتوش بعد تعاطيها

كشفت أوراق دعوى ضد خالد بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، وفق ما نقلت قناة "العربية" اليوم، تفاصيل جديدة عن طلبه قتل شخص في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عمل كتاجر مخدرات.

ويطالب روبرت فون سميث وتيري هوب ورامز طعمة وماثيو بيتارد وماثيو أليندي وجايسون مولنبرينك بتعويضات عن أجور مستحقة لهم، لدى خالد بن حمد آل ثان، ولدى الشركات التي يملكها في الولايات المتحدة.

وكشفت أوراق الدعوى أنّ أحد المدّعين كان شاهدًا على قتل سائق في قطر على يد خالد بن حمد آل ثاني، وحراس يعملون معه، كما كشفت الأوراق الأساسية عن أنّ خالد بن حمد آل ثاني طلب من ماثيو بيتارد، رجل البحرية الأمريكية السابق قتل شخص في كاليفورنيا.

ورد محامو خالد بن حمد آل ثاني على الدعوى، بالقول إنه لا أساس لها، وأن شقيق أمير قطر لا يدين بشيء لهؤلاء الأشخاص. وفي ردّ المدعين على هذا النفي، استعانوا بجوزيف بونجينو وهو زميل سابق لهم، أدلى بشهادة مكتوبة أمام المحكمة، أكد فيها أنّه عمل لدى خالد بن حمد من عام 2009 إلى عام 2015.

وقبل ذلك كان جنديا في "الجهاز السري" وهو جهاز حماية الرئيس الأمريكي والخزانة الأمريكية.

وقال جوزيف بونجينو إنّ أحد أسباب استئجار خدماته هو عمله السابق، وأن خالد بن حمد كان يطلب منه الاتصال بـ"الجهاز السري" وأن يعمل عناصر الجهاز لصالح خالد بن حمد آل ثان.

وفي الصفحة 11 من شهادته المكتوبة يقول بونجينو إنّه في صيف عام 2015 حصل خالد بن حمد آل ثان، على مخدرات من رجل في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، لكن خالد بن حمد آل ثاني لم يدفع له ثمن المواد غير الشرعية.

الرجل، الذي لا يذكر اسمه بونجينو، أصرّ على الحصول على أمواله، وكان يطالب بها عن طريق الرسائل بالهاتف، لكن خالد بن حمد آل ثان لم يتجاوب، ولم يدفع الـ6000 دولار، وقال لمرافقه جوزيف بونجينو إنّ المخدرات تسببت له بحالة سيئة لأنها لم تكن من نوعية جيدة.

وتابع أنه وبعد حين بدأ الرجل بالوصول إلى باب إقامة خالد بن حمد في منطقة ماليبو بكاليفورنيا، وطلب تحصيل أمواله شخصيا، وعندها "طلب خالد منه أن يُقتل الرجل".