تلاسن أمريكي صيني في الأمم المتحدة بسبب "كورونا"

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكين بشكل لاذع أمس الأول في كلمته عن بعد أمام الأمم المتحدة، محملاً إياها مجددا المسؤولية عن انتشار جائحة كورونا حول العالم، وسجلت السلطات الصينية احتجاجها واتّهم سفير الصين لدى الأمم المتحدة ترمب بـ"نشر فيروس سياسي" عبر "اتهامات لا أساس لها" ضد بكين، كما قالت الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة تستخدم منبر الأمم المتحدة لتلفيق الشائعات والهجمات التي لا أساس لها والافتراء على الصين لأهداف سياسية غير لائقة، يأتي ذلك فيما تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة 200 ألف، وفي حين أن سكان الولايات المتحدة يمثلون أقل من 5% من سكان العالم، إلا أنها سجلت حوالي 20% من الوفيات المعروفة.

من جهته، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة دعم منظمة الصحة العالمية من أجل تنسيق الجهود العالمية للتصدي لجائحة كورونا، وفي مبادرة روسية، اقترح عقد مؤتمر رفيع المستوى للتعاون بشأن إنتاج لقاح للفيروس، وبالتزامن، أكد رئيس الصندوق الحكومي الروسي الذي يمول مشروع اللقاح، أن موسكو واثقة في نجاحه لدرجة أنها ستتحمل جانبا من المخاطر القانونية إذا سارت الأمور على غير ما يرام بدلا من اشتراط قبول المشترين للمسؤولية الكاملة.

وعادت الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الهند إلى الارتفاع بعد أن سجلت أكثر من 80 ألف إصابة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك وصل إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و646 ألفًا و11 إصابة، وتجاوزت حالات الوفاة 90 ألف حالة، بعد أن سجلت البلاد 1085 حالة وفاة خلال اليوم الماضي.

وأعلنت مجموعة "فوجي فيلم" اليابانية، أن عقار "أفيجان" الذي طوّرته، والمرخص أصلا لمعالجة أشكال حادة من الإنفلونزا، سمح بخفض ملحوظ لوقت شفاء المصابين بفيروس كورونا، من جهة أخرى، وافقت شركتا الأدوية "جلاكسو سميث كلاين" و"سانوفي" على تزويد كندا بما يصل إلى 72 مليون جرعة من لقاح محتمل.