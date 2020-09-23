زيارة متحف آثار الغردقة ضمن فعاليات الملتقى الرابع لشباب الحدود

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم فعاليات الملتقى الثقافي الرابع لشباب الحدود ضمن مشروع "أهل مصر" بقصر ثقافة الغردقة فى الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر الجارى، وفى ثالث أيام الملتقى أقيمت زيارة إلى متحف آثار الغردقة الذى يقع جنوب مدينة الغردقة على مساحة 10 آلاف متر مربع خصص منها 3 آلاف متر لمبنى المتحف وعرض القطع الأثرية التي يبلغ عددها 2000 قطعة آثرية من مختلف العصور بصالة العرض المتحفى، بالاضافة الى مقبرة فرعونية تم تصميمها لمحاكاة الطبيعة الجبلية للمقابر وتحتوى على توابيت ومومياوات فرعونية، وهناك 5 قاعات عرض تمثل عصور مختلفة منها مصر القديمة، العصر اليونانى الرومانى، القبطى، الإسلامى والعصر الحديث.

وفى مساء اليوم عقدت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث لقاء مفتوح حول " قضايا ثقافية تهم الشباب" وأعربت عن سعادتها بوجد فريق عمل ومجموعة متميزة من الشباب الموهوب، وفتحت مجال النقاش مع شباب الملتقى والذى اختتمته، مؤكدة أن قصور الثقافة لديها ما يزيد عن 640 موقعا ثقافيا فيه مكتبات تضم مجموعات كتب متنوعة من العلوم والفنون وغيرها وأنشطتها تخاطب جميع الفئات العمرية، وأضافت أن مستقبل مصر الحقيقي في يد الشباب، هم من يمتلكون العقول والصمود ولديهم عزم وطاقة لكي يساهموا في بناء المجتمع في المستقبل.

وواصل الحوار مدير عام ثقافة الشباب والعمال موضحاً دور إدارة الشباب والعمال، وأنها منوطة بالتثقيف بشكل عام وتقديم المشاريع والورش الفنية لتنمية المهــارات اليـدويـة والحـرف البيئية وتسـتهدف فـئة الشــباب بهدف الحفــاظ على الحـرف من الاندثـار، بجانب القوافل الثقافية والمؤتمرات العلمية بمشاركة أساتذة جامعات متخصصين وأن الملتقى الحالى جزء من مشروع "أهل مصر" وهذا دور الهئية فى بناء العقول والإرتقاء بها.

كما تحدث المخرج حسام عبد العظيم عن مشروع "ابدأ حلمك "الذى تنظمه الهيئة لتنمية مهارات المبدعين، ويهدف إلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان واحترام الاختلاف في الرأي وتدريب الفنانين الشباب وإعداده ليصبح فنان شامل، منوها أن المشروع بدأ فى محافظة القاهرة ثم محافظة الفيوم والشرقية وأسيوط، إلى جانب استمرار أعمال الورش الفنية والأدبية لشباب الملتقى ومنها "ورشة مشغولات جلدية، فن الأركت، نسيج مستحدث، مراكب تراثية، دراما مسرحية، ورشة أدبية.