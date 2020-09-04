صور.. قصور الثقافة تنظم معرضا للكتاب بالوادى الجديد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات التثقيفية والمعارض المتنوعة فى إطار نشر الوعى الثقافى والفنى وتصحيح المفاهيم.

وافتتح رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، معرضين للكتاب بقريتين بمركز مدينة بلاط بالوادى الجديد، حيث شهد المعرض إقبالا من أطفال القرى والعزب التابعة والمحيطة منها ولاد عبدالله والعوينة والحاجر والجامولة، كما قدم عدد من رواد المعرض بعض الفقرات الفنية تعكس مواهب فنية ثرية ومتنوعة ما بين إلقاء الشعر والغناء والعزف على الآلات الموسيقية،

كما أقيم معرض كتاب آخر ببلاط، للمرة الثانية، بالإضافة إلى افتتاح معرض كتاب فى مكتبة الطفل والشباب بتنيدة، وأبدى رواد المعرضين إعجابهم بعناوين الكتب الجديدة والحديثة الصدور والمتنوعة ما بين الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والموسوعات العلمية وتسابق الرواد من صغار السن على اقتناء مجلة قطر الندى التى تصدرها الهيئة.