في ذكرى ميلاده الـ80.. سيد حجاب صاحب بصمة أحلى "تترات التسعينات"

"من عتمة الليل النهار راجع.. ومهما طال الليل بييجي نهار.. مهما يكون فيه عتمة ومواجع.. العتمة سور ييجي النهار تنهار.. وضهرنا ينقام"، سيد حجاب أحد أفضل الشعراء الذين أبدعوا بكلماتهم لـ "تترات" الأعمال الدرامية، في تسعينات وثمانينات القرن الماضي، كان يعد قاسمًا مشتركًا في نجاح المسلسلات التي ارتبط بها الجمهور.

80 عامًا على ميلاد الشاعر سيد حجاب، الذي ولد في مثل هذا اليوم 23 سبتمبر عام 1940 بمحافظة الدقهلية، الذي عرف منذ صغره شغفه الشديد بالشعر، مسيرته الفنية بدأت منذ ستينات القرن الماضي، وفي ذكرى ميلاده تستعرض "الوطن" أبرز المقدمات الغنائية التي كتبها للمسلسلات.

الأيام

"أيام ورا أيام.. لا الجرح يهدى، ولا الرجا بينام، ماشي في طريق الشوك، ماشي وقلبي مطرح ما أخطي يبدر الأحلام"، من تتر مسلسل "الأيام" التي كتب كلماتها الشاعر سيد حجاب، وأبدع في غنائها علي الحجار، على ألحان عمار الشريعي، للمخرج يحيى العلمي، والتي جسد خلالها أحمد زكي، شخصية الأديب طه حسين، "دوامة سودة ودايرة تحت وفوق.. والدنيا بحر غويط وعالي الموج.. لكن ما دام في القلب حب وشوق.. مهما ميزان الدنيا كان معووج.. لا بد يوم يصفى الزمان ويروق ودي حكمة الأيام".

لا يا ابنتي العزيزة

"مش بتبطل لف الدنيا ولا هتبطل لف.. ده اللي يبص لحال الدنيا يضرب كف بكف"، من تتر مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" بطولة عبدالمنعم مدبولي، هدى سلطان، كتب كلماتها الشاعر سيد حجاب، وقام بتلحينها وغنائها الموسيقار عمار الشريعي "دنيا بتلعب بينا الكورة.. نجري نلف شمال ويمين وحياتنا فيها فزورة، مين فينا اللي يحلها مين".

بوابة الحلواني

"بندق ندق بوابة الحياة بالإيدين قومي.. قومي افتحي لولادك الطيبين قومي.. اللى بنى مصر كان في الأصل حلواني.. وعشان كده مصر يا ولاد حلوة الحلوات"، من كلمات تتر مسلسل "بوابة الحلواني" كتب كلماتها سيد حجاب، وألحان بليغ حمدي، وغناء علي الحجار "بحلم يا صاحبي وأنا لسه بـحبي بدنيا تانية ومصر جنة يا صاحبي.. وآجي أحقق الحلم ألقى الموج عالى طاح بي ونعود سوا نطوى الأنين بالحنين".

أرابيسك

"وينفلت من بين إيدينا الزمان.. كأنه سَحبة قوس فى أوتار كمان، وتنفطر الأيام، عقود كهرمان يتفرفط النور والحنان والأمان، وينفلت من بين إيدينا الزمان"، من كلمات تتر مسلسل "أرابيسك" للشاعر سيد حجاب، غناء حسن فؤاد، ألحان عمار الشريعي، المخرج جمال عبدالحميد، المؤلف أسامة أنور عكاشة "شاب الزمان.. وشقيقي مش شكل أبويا، شاهت وشوشنا، توهنا بين شين وزين ولسه ياما وياما هنشوف كمان".