مرسيدس.. حكاية الفيلم الوحيد الذي كتبه سيد حجاب

يعتبر سيد حجاب واحدا من أهم شعراء العامية المصرية، والشعراء بشكل عام في الوطن العربي، وقد تميز "حجاب" طوال مشواره الفني مع أشعاره بتميز الكلمات ومرادفاتها المختلفة والتي تعبر عن المصريين بشكل حقيقي بكافة طبقاتهم وأفكارهم.

وفي مثل هذا اليوم 23 سبتمبر عام 1940 ولد الشاعر الكبير سيد حجاب بمحافظة الدقهلية، وكان منذ طفولته شغوفا بالفنون بشكل عام، حتى أتم دراسة المسرح بجوار كتاباته للشعر منذ فترة شبابه، وخلال مسيرته الفنية التي امتدت لسنوات عديد والتي بدأها منذ ستينيات القرن الماضي، ألف العديد من الدواوين والأغاني لكبار المطربين.

وعلى مستوى الشعر قد تنوعت أشعار سيد حجاب ولم يتوقف عند أسلوب معين في الكتابة، فكتب للأطفال العديد من الأغنيات والتي وضع ألحانها الموسيقار عمار الشريعي، كما تميز واشتهر بكتابة "تيترات" المسلسلات المصرية التي حققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور، وارتبطوا بها كأغنيات منفصلة مثل "ليالي الحلمية، أرابيسك، بوابة الحلواني، المال والبنون، الأيام" والعديد من الأعمال الأخرى.

ومن المحطات المهمة في مسيرة الشاعر سيد حجاب هو كتابته لحوار فيلم "مرسيدس" بمشاركة المخرج يسري نصر الله الذي أخرج الفيلم وكتب قصته أيضا، ويعد فيلم هو ثاني تجارب المخرج يسري نصر الله السينمائية، وقد كتب القصة والسيناريو أيضا، فيما كتب الحوار حجاب، وكانت تلك هي التجربة السينمائية الوحيدة التي شارك بها في السينما المصرية ككاتب للحوار وعرض فيلم "مرسيدس" عام 1993.

وسردت قصة الفيلم حكاية شاب يدعى "نوبي"، ولد في الحياة نتيجة علاقة والدته برجل أسمر، وظل فترة من حياته داخل مستشفى الأمراض العقلية، وعند خروجه منها، يكتشف أن له شقيق، ويبدأ في رحلة البحث عنه، وتستمر الأحداث، وشارك في بطولة الفيلم "يسرا، زكي فطين عبد الوهاب، سيف عبد الرحمن، تحية كاريوكا وعبلة كامل".

وكان رحل الشاعر سيد حجاب عن عالمنا في 25 يناير عام 2017، عن 77 عاما، بعدما قدم أشعارا لما يقارب 150 عملا فنيا، تنوعت بين "الدراما، والسينما"، وعدد كبير من الأغاني لكبار المطربين، والدواوين الشعرية.