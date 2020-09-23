الدواء تناشد الشركات بتطبيق نظم جودة الإدارة

ترأس رئيس هيئة الدواء المصرية، الاجتماع الدوري لممثلي صناعة الدواء، بمقر هيئة الدواء بالعجوزة، وبحضور القيادات التنفيذية للهيئة، وعدد من كبار رؤساء الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مصر، ورئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية.

وأكد حرص الهيئة على دورية عقد اللقاءات بشكل شهري، بهدف إرساء سياسات عملية لمشاركة القطاع الخاص في صنع السياسات العامة الخاصة بتنظيم آليات عمل صناعة الدواء المصرية، وكذلك اطلاع ممثلي الصناعة على آخر المستجدات والقرارات التي تتخذها الهيئة تجاه قضايا الدواء المهمة، إضافة لعرض مبادرات تطوير المنظومة الدوائية على ممثلي الصناعة، والاستماع للرؤى والأطروحات التي يقدمونها كبدائل متنوعة لإثراء عملية صنع القرار.

كما طرح رؤية هيئة الدواء لأولويات المرحلة المقبلة، والتي تتمثل في مواجهة أبرز التحديات المرتبطة بصناعة الدواء، لدفع عجلة التصدير والاستثمار، من خلال استكمال إجراءات تطوير منظومة الخدمات المميكنة بالهيئة، تعميق آليات التواصل الفعال مع الشركات، والتي أقرتها الهيئة من خلال التقاء مسؤوليها بممثلي الشركات أسبوعيا، لبحث المعوقات التي تواجههم، مؤكدًا أنّ الهيئة تعمل على تطوير السياسات التسعيرية للدواء ووضع آليات عمل أكثر مرونة لتسجيل الأدوية.

وناشد الشركات بتطبيق نظم جودة الإدارة quality management system والعمل على اعتماد معامل التحاليل الخاصة بالشركات وفق نظم الاعتماد العالمية، كخطوة لاعتمادها من هيئة الدواء المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، مستشار هيئة الدواء للاستثمار والمتحدث الرسمي، حرص الهيئة على التواصل المستمر مع شركاء صناعة الدواء، من خلال الاجتماعات الدورية بما يسهم في توحيد الرؤى من أجل النهوض بصناعة الدواء فى مصر.

يأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية، من حيث وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات لدعم صناعة الدواء بمصر طبقًا للمعايير الدولية.