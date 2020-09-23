عاجل.. تصادم سفينة حربية روسية بسفينة تبريد في مضيق البلطيق

أعلن أسطول البلطيق التابع للبحرية الروسية، اليوم، أن سفينة براد "آيس روز" التي ترفع علم جزر مارشال اصطدمت بسفينة صغيرة مضادة للغواصات تابعة لأسطول البلطيق تحمل اسم "كازانيتس" بسبب ظروف الرؤية السيئة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات بين طاقم السفينة الروسية.

وذكر أسطول البلطيق، في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن اصطدام سفينة براد "آيس روز" بسفينة "كازانيتس" وقع أثناء مرور الأولى بمنطقة مضيق البلطيق وبسبب ظروف الرؤية السيئة ما أدى إلى تضرر هيكل السفينة المضادة للغواصات، كما أكد البيان أن لجنة أسطول البلطيق تعمل على توضيح أسباب وملابسات الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، أخبرت القوات المسلحة الدنماركية أن سفينة حربية روسية اصطدمت بسفينة شحن في مضيق إيريسون بين الدنمارك والسويد، وذلك لأسباب مجهولة.

وبحسب قاعدة البيانات Equasis، فإن شركة Maestro Shipping SA السويسرية هي التي تشغل سفينة "آيس روز" التي تبحر تحت علم جزر مارشال.