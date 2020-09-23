مرسى علم تستعد للسيول بتفقد جاهزية المخرات

شكلت أجهزة مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، لجنة من الإدارة العامة للأزمات، للمرور على مخرات السيول والبرابخ والبحيرات الصناعية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لمواجهة السيول المحتملة.

وكشف اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم، أن المدينة أعدت خطة متكاملة لمجابهة جميع الأخطار واتخاذ ما يلزم من تدابير، ورفع درجة الاستعداد، لمواجهة السيول المحتملة، وضرورة تجهيز كافة المعدات اللازمة، مشيرًا إلى تشكيل غرف عمليات المدن بالمحافظة للمتابعة والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتصدى لكافة الأزمات حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأكد رئيس المدينة أن اللجنة وضعت التوصيات اللازمة لاحتياجات المدينة لإدراجها ضمن الخطة التى استهدفتها الوحدة لمواجهة السيول.

من جانبه، أوضح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تمتلك عددًا من السدود والبحيرات والقنوات الصناعية والبرابخ، والتي كان لها أثر كبير في تحويل مجرى السيول التي أصابت المحافظة عن الطرق وحدود المدن، حيث استفدنا من التجربة التي مرت بها المحافظة في سيول عام 2016.

وشهدت مدينة مرسى علم سقوط أمطار غزيرة وسيولا مطلع الشهر الجاري، أدت إلى قطع عدة طرق جنوب البحر الأحمر.