طوارئ واستعدادات قصوى بسفاجا بسبب أحوال الطقس

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ بكافة القطاعات بالمدينة بسبب أحوال الطقس، مؤكدة أن مدينة سفاجا تشهد حالة استقرارا في الأحوال الجوية.

وأضافت "المغربي" أنه نتيجة هطول امطار غزيرة على طريق سفاجا _سوهاج، تم تشكيل لجنة عاجلة لفحص الطرق وتوفير احتياجات قرية النصر بالكيلو 85 بالتنسيق مع إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ ومعدات وسيارات الشركة بكافة الميادين الرئيسيّة بمدينة سفاجا، تحسبا لهطول أمطار بسبب التغير المفاجئ في الأحوال الجوية

وأشارت رئيس المدينة إلى أن اللجنة المشكلة من إدارة الأزمات والدفاع الشعبي والمتابعة والمشتريات والحملة الميكانيكية والإنتاج والتعاون قامت بتمشيط الطريق من الكيلو ٥ وحتى الكيلو ٤٠ في الاتجاهين، ولا يوجد أي قطع او تجمعات مياه.

لافتة إلى أنه تقدم تقديم العون للسيارات المعطلة على طريق سفاجا سوهاج، وتم تجهيز الكافتيريات والمسجد بالكيلو ٤٠ لاستقبال اي سيارات بالطريق.

وأكدت "المغربي" فتح طريق سفاجا قنا وكمين كيلو 5 أمام المركبات، فين حين ان طريق سفاجا سوهاج مازال مغلق لوجود كسر و َتلفيات من الكيلو ٣٤ حتى الكيلو ٤٠، وتم التواصل مع هيئية الطرق لإصلاح الطريق وتسيير حركة المرور به.

كما تفقدت "رئيس المدينة" اصطفاف المعدات وتوزيع مجموعات الأزمات على النقاط الحيوية بالمدينة والاكمنة والتأكد من تأهب واستعداد كافة القطاعات بالإجراءات للازمة لمواجهة اي تغيرات مفاجأة في