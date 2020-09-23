النقل: قضينا على ظاهرة "التزويغ".. وجمعنا 280 مليون جنيه غرامات هروب

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، عن نجاح الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، في القضاء على ظاهرة التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، مشيرًا إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، نجح في القضاء على الظاهرة، وعودة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، منذ مارس 2019، موضحًا أن وزير النقل، فرض غرامات مالية فورية يتم تطبيقها على المخالفين لتعليمات الوزارة واستقلال القطارات دون تذكرة.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن السكة الحديد حصّلت ما يقرب من 280 مليون جنيه نتيجة تطبيق غرامات على الهاربين من دفع قيمة تذكرة القطار، موضحًا أن السكة الحديد لم تسجل أي خسائر في ظاهرة التزويغ منذ 18 شهرًا تقريبًا، مؤكدًا أن وزير النقل، شدد على جميع قيادات السكة الحديد بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطار، دون تجاوز في حق أى راكب.

وأضاف المصدر، بأنه تم تحديد 50 جنيهًا غرامة مالية فورية على المزوغين من دفع قيمة تذكرة القطارات الروسية، و40 جنيهًا للقطارات VIP، و30 جنيهًا للقطارات المكيفة، و20 جنيهًا للقطارات المميزة، و10 جنيهات لقطارات الضواحى، لافتًا إلى أن هيئة السكة الحديد تنفذ خطط تطوير شاملة بمنظوماتها الأساسية لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى.

نائب رئيس السكة الحديد للصيانة: القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية

ومن جانبه، أكد المهندس سامى عفيفي نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الصيانة، أنّ جميع قطارات الهيئة تخضع لصيانات دورية وكشف دورى قبل إنطلاق الرحلات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وحركة مسير القطارات، مشيراً إلى أن الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة ستعمل على تقليل الأعطال وأيضًا تقليل زمن الرحلات، موضحًا أن الهيئة تسعى إلى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح عفيفي، في تصريحات للوطن، بأن جميع قطع الغيار اللازمة متواجدة تمامًا ولا يوجد أى عجز في توفيرها، مشدداً على أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أكد على عدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، حفاظا على أرواح المواطنين والعاملين.