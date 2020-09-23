النقل تبحث التعاون المشترك وتوطين صناعات الوحدات المتحركة مع المجر

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أوندراش إيمرا كوفاشي، السفير المجري الجديد بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء، أشاد وزير النقل بعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والمجري، وبالتعاون المشترك الحالي في قطاع السكك الحديدية، والمتمثل في صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للسكك الحديدية، وصل منها حتى الآن 81 عربة، تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر، وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأكد المهندس كامل الوزير، أنّ الصفقة تساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، لافتا إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتوريد دفعات العربات الجديدة.

وأشار إلى أنّ وزارة النقل تهدف إلى توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر، من خلال إنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي في شرق مدينة بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنتاج الوحدات المتحركة الخاصة بالسكة الحديد والمترو والمونوريل والترام.

وأوضح أنّ قد يكون مجالا للتعاون المثمر بين مصر والدول الصديقة مثل المجر، مضيفا أنّ المناخ الاستثماري واعد، وهناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل، ويمكن للشركات المجرية الدخول فيها، مثل مشروعات النقل البري والبحري والموانىء البرية والمناطق اللوجستية.

من جانبه، أكد السفير المجري بالقاهرة، قوة العلاقات المجرية المصرية ودور مصر الكبير على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيدا بالتعاون مع وزارة النقل في صفقة توريد عربات السكك الحديدية الجديدة، مشيرا إلى أنّ الشركات المجرية تتطلع للتعاون مع الجانب المصري في شتى قطاعات النقل، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده القطاع في مصر، والذي أشادت به المؤسسات الدولية المتخصصة.