تقنين 22 طلبا جديدا على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (58) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة، وعدد من المعنيين بالملف.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 79 ملفًا، عبارة عن 25 طلبا جديدا، و54 تظلمًا، حيث تم قبول 3 تظلمات، والموافقة على 22 طلب تقنين جديدا، ليصل إجمالى عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن، إلى 1995 طلب تقنين، فيما وصل إجمالي العقود المحررة إلى 752 عقداً بواقع 563 عقد مبانٍ، و189 عقد زراعة، وجار البت في باقى الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أي عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظًا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بجدية، ومنع أي تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.