4 مرشحين جدد للنواب في بني سويف.. والإجمالي يصل إلى 68 مرشحا

واصلت اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس النواب 2020 بمحكمة بنى سويف الابتدائية، اليوم الثلاثاء، لليوم السادس على التوالي، تلقي اوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة الأربع عن المقاعد الفردية الثمانية التي خُصصت لبني سويف.

وتقدم اليوم 4 مرشحين جدد بأوراقهم إلى اللجنة وهم: "عادل صليب جرجس، في الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف، وزيدان سيد عبدالمقصود، بالدائرة الثانية ناصر والواسطى، وكل من أنور حسن أنور، وفهد فاروق حامد، بالدائرة الرابعة ببا والفشن وسمسطا.

بهذا ترتفع أعداد المرشحين المحتملين والذين تقدموا بأوراقهم إلى 68 مرشحا، بينهم 14 عن الأحزاب، و54 مرشحا مستقلا، بواقع 18 مرشحا بالدائرة الأولى بندر ومركز بنى سويف، والتي خٌصص لها مقعدان، و26 مرشحا بالدائره الثانية ناصر والواسطى، والتي خٌصص لها مقعدان، و4 مرشحين بالدائرة الثالثة اهناسيا، والتي خُصص لها مقعد واحد، و20 مرشحا بالدائرة الرابعة فى ببا والفشن وسمسطا، والتي خُصص لها 3 مقاعد.

وبدأ عدد من المرشحين المحتملين بدوائر المحافظة الأربع، في لقاء رؤوس العائلات، وعقد لقاءات تنظيمية خاصة بالحزبيين، بالإضافة إلى جولات محدودة في الشوارع، لكسب وتأييد الناخبين مبكرأ، خاصة في الدائرتين الأولى والثانية التي تشهد تنافسا كبيرا تزامنا مع كثرة عدد المرشحين.

وغابت حتى الآن أشكال التحالفات أو التربيطات بين المرشحين انتظارا لانتهاء تقديم الأوراق وغلق باب الترشح، فيما بدأ مرشحو حزب مستقبل وطن في النزول للشارع وعقد لقاءات بالمواطنين.

وخصص لمحافظة بني سويف، 16 مقعدا بمجلس النواب، منها 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية.