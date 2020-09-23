جامعة بنى سويف: إنشاء الجامعة الأهلية على مساحة 50 فدانا

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع لجنة إعداد ملف تأسيس جامعة بني سويف الأهلية، بحضور المستشار المالي والقانوني، والدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية، ومدير وحدة الاستشارات والإدارة الهندسية.

واستعرض الاجتماع مقترح الكليات والبرامج المطروحة داخل الجامعة، والتي ستُنشئ على مساحة 50 فدانًا، حيث تضم المرحلة الأولى كليات منها الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، وكلية العلوم الإدارية الحديثة والرقمية، إضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.

كما تم خلال الاجتماع عرض ما تم تكليف أعضاء اللجنة به من إعداد ملف الجامعة، ودراسة الاحتياجات التصميمية والمعمارية.