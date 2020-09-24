إبراهيم عبدالقادر.. أول فنان يترشح رسميا لعضوية مجلس النواب

أصبح الفنان إبراهيم عبدالقادر هو أول فنان يترشح رسميا لعضوية مجلس النواب فى دورته الجديدة بعد أن أعلن رسميا عن سحب أوراق الترشح عن دائرة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد.

إبراهيم عبدالقادر هو واحد من أشهر مطربي الثمانينيات والتسعينيات ويعد أحد أبناء الجيل الموسيقى الخاص بالفنان حميد الشاعري.

اشتهر إبراهيم عبدالقادر فى مدينة الإسماعيلية بعد انضمامه لفرقه الكنارة بقيادة الفنان محمود شلبى، وذاع صيته كمطرب جامعه قناة السويس أثناء دراسته في كلية التربية واستمر لسنوات، حتى قرر محمود شلبى إنتاج أول كاسيت له وقام بتلحين الأغنيات وتوزيعها إلا أن ظروف منعت إتمام العمل فقرر إبراهيم عبدالقادر عرض الأغنيات على الموزع الموسيقى حميد الشاعرى الذى تنبه لموهبة إبراهيم وقدمه فى شكل مختلف فذاع صيته بأول وأشهر أغنياته القمر قمرنا عن أهم الأغانى التى قدمها مثل "أول حبيب" و"الصيف الشمس"، و"العمر"، و"عنيكى سلاح"، و"زمن العجايب"، وغيرها من الأعمال.