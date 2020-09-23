في 7 أيام.. 52 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بأسوان

تسلمت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، اليوم الأربعاء، أوراق 4 مرشحين جدد، ليرتفع العدد الإجمالي للطلبات التي تلقتها اللجنة من المرشحين، على مدار 7 أيام، إلى 52 مرشحًا، موزعين على الدوائر الانتخابية المختلفة بالمحافظة.

وعلمت "الوطن" أن المرشحين الجدد، الذين تقدموا بأوراقهم للجنة، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان، من بينهم 3 مرشحين عن دائرة مدينة ومركز إدفو، ومرشح رابع عن دائرة مركز ومدينة كوم أمبو، ليصل إجمالى عدد المتقدمين، حتى الآن، إلى 52 مرشحًا مقسمين كالتالي:

- 15 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة أسوان ودراو.

- 9 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو.

- 6 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة.

- 22 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة إدفو.

وتواصل لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب عملها وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا"، وتتضمن الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، بالإضافة إلى قيام اللجنة بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.