محكوم عليهم بالإعدام.. أسماء السجناء الأربعة المقتولين أثناء محاولة هروب من سجن طرة

قال مصدر أمني إن 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طرة، صباح اليوم، فتصدت لهم قوة التأمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة، ومصرع المحكوم عليهم الأربعة.

وأضافت المصادر إن المحكوم عليهم الذين لقيوا مصرعهم هم: "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين"، وأوضحت المصادر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءت القانونية اللازمة .