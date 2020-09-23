دماء في طرة.. استشهاد ضابطين وشرطي.. ومقتل 4 مساجين حاولوا الهرب

لقى 4 من المحكوم عليهم بالإعدام مصرعهم، بينما يحاولون الهروب من سجن طرة، صباح اليوم.

وصرح مصدر أمني، بأن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، حاولوا الهروب من داخل السجن، صباح اليوم.

وأضاف أن قوة التأمين تصدت لهم، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم:-

السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .