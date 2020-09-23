سامح شكري يصل إلى الأردن ويلتقي نظيره أيمن الصفدي

وصل ‏وزير الخارجية ‎سامح شكري إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمُشاركة في الاجتماع الوزاري الرُباعي حول تطورات القضية الفلسطينية وفرص الدفع قُدمًا بجهود السلام في الشرق الأوسط، المقرر عقده غدًا الخميس.

‏في مُستهل زيارته للأردن، يُجري مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، للتأكيد على موقف البلدين الثابت من دعم استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وضرورة التوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية استنادًا لمُقررات الشرعية الدولية.

وذكرت الخارجية، في بيان صحفي، أن الاجتماع الوزاري الرباعي سيركز على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمُا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

وسيُجري الوزير شكري خلال الزيارة، عددًا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلاً عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المُشاركة.

وكان سامح شكري زار الأردن خلال شهر يوليو الماضي، والتقى الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بالإضافة إلى نظيره ⁧الأردني أيمن الصفدي من أجل التنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، ولاسيما التطورات على الساحة الفلسطينية.

وجدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشدداً على رفض المملكة لأي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.

وحذر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، من خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، ما من شأنه أن يشعل موجة جديدة من العنف في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن بلاده ضد الخطوات الأحادية وخطة الضم، وضد أي خطوات لا تقود إلى حل الدولتين.