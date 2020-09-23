5 تفسيرات لرؤية الأم ميتة في المنام

كثير من الناس، يصيبهم الرعب والقلق ويصابون بحالة من الانزعاج الشديد ، خاصة الشباب، بسبب رؤية حلم أو رؤيا منامية مزعجة، خاصة إذا رأى أحدهم في المنام رؤيا موت أمه، فيظل هذا الشخص طوال اليوم قلقا، وخائفا من أن يصاب بفاجعة موت أمه رغم أنها حية في الحقيقة ، وقد تكون في حالة صحية جيدة .

في الوقت الذي يكون فيه الخوف من هذه الأحلام والرؤى يصيب الكثيرين منهم بالرعب ويدب الخوف في نفوسه، ولذلك يلجأون للبحث عن تفسير لهذه الأحلام حتى يتخلصوا من هواجسهم ووساوسهم بسبب ما رأوه في المنام .

رؤية الأم في المنام بركة وخير وفير ورزق قريب

«الوطن» بحثت في تفسير ابن سيرين العالم الشهير في تفسير الاحلام ، وبعض كتب علماء تفسير الاحلام المعروفين في زمانهم بذلك .

وذكرابن سيرين، وبعض كتب تفسير الأحلام، في مجمل تفسيراتهم أن رؤية الأم بصفة عامة، وهي حية في المنام من الرؤى المحمودة التي تبشر الرائي بالخير والبركة والرزق والتوفيق في كافة الأعمال.

وجاءت التفسيرات لرؤية الأم ميتة في المنام، وفقا لابن سيرين، وغالبية كتب تفسيرالأحلام المشهورة، بخمس بشارات سارة وهي كالتالي :

البشريات السارة لرؤية الأم الحية ميتة

1- إذا رأى الشخص في منامه أن أمه ماتت، وهي في الحقيقة حية، فإن تفسير ذلك أن حاله سيتغير من الحزن إلى الفرح وسيرزقه الله فرجا قريبا، ولو رأى في نفس المنام أنه يبكي عليها بكاء شديدا دون صراخ أو نحيب فإن ذلك يدل على زيادة رزقه وحصوله على الكثير من الخير.

2- إذا رأى الشخص، أنه يأخذ عزاء أمه، وهي في الحقيقة حية، فإن ذلك يدل على أنه سيسمع بشارة خير يسعد بها.

3- إذا رأى الشخص، أن أمه تزوره في بيته، ثم ماتت عنده فإن الله سيرزقه وأهل بيته رزقا كثيرا وسيعم الخير في البيت .

4- إذا رأى الشخص أن أمه، ماتت ويقوم بتكفينها، رغم أنها في الحقيقة حية، فهذا يدل على أنه سيقوم بسداد كل ديونه.

5- إذا رأى الشخص أن أمه ماتت وأنه يقوم بدفنها، فهذا يدل على أن جميع مشاكله ستنتهي، وسيتحول حالة الى الرخاء والسعادة.