فيديو.. مصر ترسم خطوطها الحمراء في ليبيا مجددا أمام "الأمم المتحدة"

مع تسارع الأحداث حول الملف الليبي، جددت مصر رسم خطوطها الحمراء وأنها لن تتوانى عن التحرك دفاعا عن أمنها القومي، وذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما رُصد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير أن الرئيس السيسي أكد أن بلاده ستتحرك دفاعاً عن أمنها في حال تم تجاوز خط سرت الجفرة وحذر من أن تداعيات الأزمة الليبية تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بدعم الشعب الليبي للتخلص من التنظيمات الإرهابية والميليشيات حتى تعود ليبيا لشعبها وجيشها الوطني.