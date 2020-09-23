السيسي يستقبل عقيلة صالح وحفتر للاطمئنان على الأوضاع في ليبيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، صباح اليوم، بقصر الاتحادية كلًا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

واطلع الرئيس، خلال اللقاء، على التطورات في ليبيا وجهود كل الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار الميداني من جهة، وعلى الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.