محمد حسنين هيكل.. 97 عاما على ميلاد أستاذ "شاهد" على 7 أنظمة

97 عاما مرت على ميلاد الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، الذي لقب بـ «الأستاذ»، ورحل عن عالمنا قبل 4 أعوام فى17 فبراير عام 2016، عن عمر ناهز 93 عاماً، تاركاً وراءه ما يمكن اعتباره توثيقاً لـ7 فترات حكم فى مصر، بداية من الملك فاروق، ومروراً بجمال عبدالناصر والسادات ومبارك ومرسى ومنصور، وبداية حكم «السيسى».

وُلد هيكل عام 1923 فى 23 سبتمبر بقرية باسوس بمحافظة القليوبية، وبدأ الاشتغال فى الصحافة عام 1942، وبداية من 1952 استطاع ملازمة جمال عبدالناصر والحياة بالقرب منه، كما حرر له كتاب «فلسفة الثورة» الذى ألفه «عبدالناصر» عام 1953.

دخل هيكل «الأهرام» لأول مرة عام 1957 وفى عام 1970 تم تعيين هيكل وزيراً للإعلام، ثم أضيفت إليه وزارة الخارجية لفترة أسبوعين فى غياب وزيرها الأصلى محمود رياض، وفى 1 أكتوبر كتب هيكل «التوجيه الاستراتيجى» الصادر من الرئيس السادات إلى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية الفريق أول أحمد إسماعيل، وترتب على هذا التوجيه تكليف مكتوب أيضاً للفريق أول أحمد إسماعيل على ببدء العمليات، وقَّعه الرئيس السادات يوم 5 أكتوبر.

وكتب هيكل للرئيس السادات خطابه أمام مجلس الشعب بتاريخ 16 أكتوبر، الذى أعلن فيه خطته لما بعد المعارك، بما فيها مقترحاته لمؤتمر دولى فى جنيف يجرى فيه حل الأزمة فى إطار الأمم المتحدة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242، ثم تجددت الخلافات مع السادات بسبب هنرى كيسنجر، وقبوله بسياسة فك الارتباط خطوة خطوة - جبهة جبهة، التى رآها هيكل مقدمة لصلح مصرى - إسرائيلى منفرد يؤدى إلى انفراط فى العالم العربى يصعب التنبؤ بتداعياته وعواقبه.

فى عام 1974 أصدر السادات قراراً بنقل هيكل من «الأهرام» إلى قصر عابدين مستشاراً لرئيس الجمهورية، واعتذر هيكل، ثم خرج من جريدة الأهرام 2 فبراير مجيباً عن سؤال لوكالات الأنباء العالمية: «إن الرئيس يملك أن يقرر إخراجى من الأهرام، وأما أين أذهب بعد ذلك؟ فقرارى وحدي.. وقراري هو أن أتفرغ لكتابة كتبي... وفقط»!.

واعتزل «هيكل» الكتابة المنتظمة والعمل الصحفى فى الثالث والعشرين من سبتمبر عام 2003م، بعد أن أتم عامه الثمانين، وكان وقتها يكتب بانتظام فى مجلة «وجهات نظر»، ويشرف على تحريرها، وتوفى يوم الأربعاء 17 فبراير 2016 عن عمر ناهز 93 عاماً بعد صراع قصير مع المرض، عقب تعرضه لأزمة شديدة بدأت بمياه على الرئة رافقها فشل كلوى استدعى غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعياً.