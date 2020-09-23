بكر: خطاب السيسي للأمم المتحدة حمل الهم العربي والإقليمي

علقت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على الاجتماع الثلاثي بين رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر والرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة إن اللقاء جاء في إطار الجهد المستمر لمصر لإنهاء معاناة الشعب الليبي، كما أكد على ذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت بكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على فضائية"DMC" أن المسافة بين مصر وليبيا 1200 متر فقط، وهو ما يؤثر على أمن مصر القومي ولذلك مصر مصرة على الحل السياسي للأزمة الليبية مبينة أن الرئيس تحدث عن الخطوط الحمراء حتى يوضح أن هذا التجاوز سيكون تعديا على الأمن القومي المصري وأن مصر ستتحرك تجاه أي متجاوز لهذه الخطوط.

وأشارت عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن خطاب الرئيس حامل للهم العربي والإقليمي على كفيه ليشرح للعالم خطورة الملفات في المنطقة فتحدث عن الملف الليبي السوري والملف اليمني وملف معاناة الدول وملف الإرهاب كما تطرق للحديث عن الدول الراعية للإرهاب وخطورة أن تجعل دولا بلادها ملاذا آمنا للإرهاب مطالبا التمسك بالشرعية الدولية وإنفاذ قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.