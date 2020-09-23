البحرين تستقبل وفدا إسرائيليا لبحث مجالات التعاون بين الطرفين

أكدت الحكومة البحرينية أن وفدا إسرائيليا زار اليوم الأربعاء المملكة، حيث بحث مجالات التعاون بين الطرفين.

وصرح مصدر مسؤول، في بيان مقتضب نشرته وكالة "بنا" البحرينية الرسمية، بأن "جلسة مباحثات أجريت اليوم في المنامة مع وفد رسمي إسرائيلي تم خلالها بحث مجالات التعاون في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين".

وبحسب مراسلة شبكة "روسيا اليوم" فإن الوفد ضم شخصيات إسرائيلية رفيعة لصياغة الاتفاقية بين البلدين، بعد إعلان التطبيع بين الجانبين.

ووقعت كل من البحرين والإمارات، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقا تاريخيا لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وأظهر موقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية أن شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير" أرسلت رحلة من تل أبيب إلى البحرين اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا للحكومة الإسرائيلية كان على متن الرحلة، وذلك في الوقت الذي لا توجد فيه رحلات جوية تجارية مباشرة بين الطرفين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إن طائرة لـ"يسرائير" استخدمت المجال الجوي السعودي في رحلة إلى البحرين، وأقلت شخصيات رسمية إسرائيلية في طريقها إلى المنامة لإجراء محادثات هدفها إقامة مقر للشركة في العاصمة البحرينية.

ولم يقدم المتحدث باسم الحكومة البحرينية مزيدا من التفاصيل فيما أحجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق على الرحلة الجوية.

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل. وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.