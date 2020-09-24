24 سبتمبر.. ذكرى ميلاد ووفاة 4 من الحاصلين على نوبل في الطب

تحل اليوم 24 سبتمبر، ذكرى ميلاد ووفاة 4 من الحاصلين على جائزة نوبل، ومن المفارقات أن الأربعة حصلوا عليها في "الطب"، وينتمون لدول "أمريكا واستراليا وإسبانيا والدنمارك".

وتبين أن 3 من الحاصلين على الجائزة تحل ذكرى ميلادهم اليوم، وهم بحسب ترتيب تواريخ ميلادهم:

1895 - أندره كورنان، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956.

1898 - هوارد فلوري، طبيب أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945.

1905 - سيفيرو أوتشوا، عالم كيمياء حيوية إسباني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1959.

بينما تحل ذكرى وفاة الرابع في مثل هذا اليوم من العام 1904، وهو نيلس فينسن، طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1903.

حفل افتراضي لتسليم الجوائز 10 ديسمبر لأول مرة بسبب كورونا

وعلى صعيد آخر أعلنت مؤسسة جائزة نوبل أمس، إلغاء حفل منح جوائز نوبل في ستوكهولم للمرة الأولى منذ 1944، وذكرت أنّه تم استبداله بحفل افتراضي بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات حفل توزيع جائزة نوبل للسلام لعام 2020، الذي يعقد تقليديًا في قاعة مدينة أوسلو في 10 ديسمبر، في شكل مصغر بجامعة المدينة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتُمنح مراسم الجوائز الأخرى، الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء والطب والأدب إضافة إلى الجائزة الاقتصادية، في العاصمة السويدية ستوكهولم في نفس اليوم، كما قام المنظمون بجدولة احتفالات أصغر بسبب الوباء.

ومنذ عام 1901، تم تقديم الجوائز في احتفالات الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل، ويتم تسليم جائزة السلام في أوسلو، حسب إرادة نوبل، بينما يتم تسليم الباقي في ستوكهولم، من عام 1947 إلى عام 1990، كان مكان جائزة السلام هو قاعة المحاضرات في جامعة أوسلو، وقبل ثلاثين عامًا، انتقل الحدث إلى قاعة المدينة التي يمكن أن تستوعب نحو 1000 ضيف، بينهم أفراد العائلة المالكة النرويجية، وهذا العام، تم التخطيط لمئة ضيف فقط.

ويكشف عن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 في 9 أكتوبر، بينما سيعلن عن الجوائز الأخرى بين 5 و 12 أكتوبر، وثمة 318 مرشحًا لجائزة السلام لعام 2020، 211 فردًا و107 منظمات ومجموعات.

وجائزة نوبل هي مجموعة من ست جوائز دولية سنوية في "الفيزياء، الكيمياء، الأدب، السلام، والطب" تمنح لعدة فئات من قبل المؤسسات السويدية والنرويجية تقديراً للأكاديميين والمثقفين أو للتقدم العلمي، ويعد ألفريد نوبل، الصناعي السويدي ومكتشف الديناميت، هو الأب الروحي للجائزة، إذ قام بالمصادقة على الجائزة السنوية في وصيته التي وثّقها في النادي السويدي - النرويجي في 27 نوفمبر 1895، وتم منح الجوائز لأول مرة عام 1901، وفي 1968، دشن البنك المركزي السويدي جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.

وقد حصل 4 مصريون على هذه الجائزة وهم الرئيس الراحل أنور السادات في السلام، والأديب الراحل نجيب محفوظ، في الأدب، والعالم الراحل الدكتور أحمد زويل في الكيمياء، والدكتور محمد البرادعي في السلام.