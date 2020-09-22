10 ديسمبر.. انطلاق فعاليات تسليم "نوبل للسلام" في شكل مصغر

تنطلق فعاليات حفل توزيع جائزة نوبل للسلام لعام 2020، الذي يعقد تقليديًا في قاعة مدينة أوسلو في 10 ديسمبر، بدلاً من ذلك، في شكل مصغر بجامعة المدينة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال أولاف نيولستاد، مدير معهد نوبل النرويجي، وهي الهيئة التي تشرف على جائزة نوبل للسلام، لإذاعة "إن آر كيه" النرويجية اليوم، إنّها سنة غريبة وصعبة من نواح كثيرة. إننا نختبر نفس الشيء مثل كثيرين آخرين، أي أنّه يجب القيام بالأمور بطريقة جديدة"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وتُمنح مراسم الجوائز الأخرى، الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء والطب والأدب إضافة إلى الجائزة الاقتصادية، في العاصمة السويدية ستوكهولم في نفس اليوم. كما قام المنظمون بجدولة احتفالات أصغر بسبب الوباء.

منذ عام 1901، تم تقديم الجوائز في احتفالات الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل. ويتم تسليم جائزة السلام في أوسلو، حسب إرادة نوبل، بينما يتم تسليم الباقي في ستوكهولم.

من عام 1947 إلى عام 1990، كان مكان جائزة السلام هو قاعة المحاضرات في جامعة أوسلو. وقبل ثلاثين عامًا، انتقل الحدث إلى قاعة المدينة التي يمكن أن تستوعب نحو 1000 ضيف، بينهم أفراد العائلة المالكة النرويجية. وهذا العام، تم التخطيط لمئة ضيف فقط.

ويكشف عن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 في 9 أكتوبر، بينما سيعلن عن الجوائز الأخرى بين 5 و 12 أكتوبر. وثمة 318 مرشحًا لجائزة السلام لعام 2020، 211 فردًا و 107 منظمات ومجموعات.