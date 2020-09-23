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محمود مسلم

خلافات بين"واشنطن وبكين"في الأمم المتحدة بسبب "كورونا"

كتب:

محمد البلاسى
09:35 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الهند تواصل تسجيل إصابات بعشرات الآلاف يومياً

الهند تواصل تسجيل إصابات بعشرات الآلاف يومياً

انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب «بكين» بشكل لاذع، أمس الأول، فى كلمته «عن بُعد» أمام الأمم المتحدة، محملاً إياها مسئولية انتشار جائحة كورونا حول العالم، وسجلت السلطات الصينية احتجاجها، فيما اتهم سفير الصين لدى الأمم المتحدة «ترامب» بـ«نشر فيروس سياسى» عبر «اتهامات لا أساس لها» ضد بكين، وقالت الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة تستخدم منبر الأمم المتحدة لتلفيق الشائعات والهجمات التى لا أساس لها والافتراء على الصين لأهداف سياسية غير لائقة، وذلك فى وقت تجاوزت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن «كورونا» فى الولايات المتحدة 200 ألف.

مبادرة روسية لدعم "الصحة العالمية" وعقد مؤتمر لتطوير لقاح مضاد للفيروس

وأبلغ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة دعم منظمة الصحة العالمية من أجل تنسيق الجهود العالمية للتصدى لجائحة كورونا، وفى مبادرة روسية اقترح عقد مؤتمر رفيع المستوى للتعاون بشأن إنتاج لقاح للفيروس، وبالتزامن أكد رئيس الصندوق الحكومى الروسى الذى يمول مشروع اللقاح، أن موسكو واثقة فى نجاحه لدرجة أنها ستتحمل جانباً من المخاطر القانونية إذا سارت الأمور على غير ما يرام بدلاً من اشتراط قبول المشترين للمسئولية الكاملة.

وعادت الإصابات بفيروس كورونا الجديد فى الهند إلى الارتفاع بعد أن سجلت أكثر من 80 ألف إصابة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك وصل إجمالى الإصابات إلى 5 ملايين و646 ألفاً و11 إصابة، وتجاوزت حالات الوفاة 90 ألف حالة، بعد أن سجلت البلاد 1085 حالة وفاة خلال اليوم الماضى.

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